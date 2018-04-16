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Сергей Бобровский: «Коламбус! никогда не сдавался»
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Сергей Бобровский: «Коламбус! никогда не сдавался» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский прокомментировал игру команды во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли против «Вашингтона»​ (5:4 ОТ). По его словам, партнеры по команде не сдавались. Напомним, «Блю Джекетс» уступали по ходу встречи со счетом 1:3.
Бобровский в этой встрече отразил 54 броска по своим воротам, установив новый рекорд клуба по количеству спасений в матче плей-офф. Предыдущий клубный рекорд (48 сэйвов) также принадлежал Бобровскому и был установлен в 2014 году.
— Наши ребята никогда не сдавались, — цитирует Бобровского русскоязычная версия сайта НХЛ. — В регулярном чемпионате тоже были игры, где мы уступали по две-три шайбы, но ребята не сдавались, работали и результат пришел. На этом фоне у них есть уверенность, что они могут отыграться, могут победить, несмотря ни на что.
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