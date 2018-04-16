Овечкин на грани катастрофы

Овечкин — в шаге от катастрофы

«Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина загнал себя в катастрофическую ситуацию, проиграв второй матч подряд в серии плей-офф НХЛ против «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина . Обе встречи состоялись на льду «столичных», так что следующие два матча им предстоит провести на негостеприимной арене «синих мундиров».

Учитывая, что серия ведется до четырех побед, «Коламбусу» будет достаточно лишь сыграть на прежнем уровне в двух оставшихся встречах при своих болельщиках — и выход в следующий раунд обеспечен.

Как утверждает упрямая статистика, команда, которая начинала серию с двух домашних поражений, вылетала из борьбы за Кубок Стэнли в 88% случаев. То есть шансов на спасение у клуба Овечкина совсем немного.

Подобная ситуация тем удивительнее, что оба матча победители Столичного дивизиона начинали с двух голов в ворота соперника, который в этом же дивизионе занял четвертое место.

Казалось, что теперь-то уж «Вашингтон» свое не упустит, однако затем в команде что-то неуловимо менялось, и она начинала пропускать шайбы, пока дело не переходило в овертайм и не заканчивалось поражением.

В отчетной встрече подопечные Барри Троца были настроены избежать подобного фиаско, и уже на третьей минуте провели свой первый гол усилиями габаритного Джея Бигла

Нападающий перевел шайбу в ворота с «пятака» после броска Брукса Орпика.

Nothing to see here, just Jay Beagle marking his territory. #StanleyCup pic.twitter.com/zT65udyjVQ— NHL (@NHL) 16 April 2018

Затем о себе заявил Овечкин, забросивший свою первую шайбу в плей-офф сезона-2017/18.

Капитан «Вашингтона» реализовал большинство мощным кистевым броском, оставшись в полном одиночестве на вершине левого круга вбрасывания. Стоит отметить, что игроки «Коламбуса» исправно пытались весь матч не дать Ови даже замахнуться, однако их концентрация иногда давала сбой, и наказание следовало немедленно.

Под конец первого периода Кэм Аткинсон сократил отставание в счете до минимума, подкараулив «Кэпиталз» на ошибке и выскочив один на один с Филиппом Грубауэром , однако это не внесло смуты в ряды «столичных».

Уже в самом начале второго периода хозяева льда реализовали еще одно большинство — и снова отличился Овечкин.

Россиянин умудрился второй раз подряд остаться незамеченным в левом круге вбрасывания и вогнал шайбу в ближний угол ворот после диагональной передачи Никласа Бэкстрема.

Ovi's second goal of the game was a beauty 😍



Watch the #StanleyCup playoffs here → https://t.co/tFaGt2asWl pic.twitter.com/0q1PSIu7BD— NHL on NBC (@NHLonNBCSports) 16 April 2018

Что произошло потом, объяснить не могут, наверное, даже сами игроки «Вашингтона». С 28-й по 38-ю минуту «Коламбус» провел три гола подряд и на перерыв ушел уже, ведя в счете.

Отличились Аткинсон, Джош Андерсон и Зак Веренски, причем в двух случаях из трех в качестве ассистента выступил российский форвард Панарин.

После такого провала Троц заменил голкипера Грубауэра на Брэйдена Холтби, и в заключительной 20-минутке «столичные» не пропустили ни одной шайбы. И это при том, что большую часть периода «Кэпиталз» сломя голову неслись в атаку, пытаясь забросить хотя бы одну шайбу, чтобы перевести игру в овертайм.

Однако российский голкипер «Коламбуса» Бобровский включил режим супермена и неоднократно спасал свою команду — в том числе и после выхода Овечкина один на один. Тем не менее на один гол «столичные» все же наиграли: Ти-Джей Оши отличился в большинстве с близкого расстояния — здесь даже сверхспособности Бобровского оказались бессильны.

Но в овертайме удача вновь оказалась на стороне «Коламбуса»: нападающий Мэтт Калверт подправил шайбу в ворота с «пятака». Троц потребовал видеоповтора — показалось, что был офсайд, однако арбитры приняли решение в пользу «синих мундиров».

Таким образом, «Коламбус» впервые в своей истории одержал две победы в плей-офф НХЛ подряд — и сделал это в противостоянии с «Вашингтоном».

Кстати, один из героев отчетной встречи Бобровский обновил собственный рекорд по количеству сейвов за один матч плей-офф.

На его счету 54 отраженных броска из 58-ми. Предыдущее достижение равнялось 48 сейвам и было установлено еще в 2014 году.

Впрочем, в список трех лучших игроков матча Бобровского не включили — туда попали только нападающие. Третьей звездой встречи был признан Овечкин, второй — Аткинсон, а первой — Калверт, принесший «Джекетс» победу.

Счет в серии становится 2-0 в пользу «синих мундиров», а Овечкин все ближе к вылету из плей-офф. Впрочем, капитан «столичных» старается сохранять хорошую мину при плохой игре.

«Мы находимся в непростой позиции. Но будет весело, когда мы сравняем счет в серии и вернемся сюда и проведем пятый матч дома», — заявил россиянин в комментарии официальному сайту НХЛ.

У соотечественника Овечкина Евгения Малкина дела складываются куда лучше. Его «Питтсбург», который в этом сезоне устремился уже за третьим Кубком Стэнли подряд, одолел «Филадельфию» на выезде и по итогам трех матчей вышел вперед в серии — 2-1.

Сам Малкин внес существенный вклад в успех своей команды, отличившись голом и результативной передачей.

Впрочем, нельзя сказать, что крупная победа «пингвинов» была очевидной с самого начала. В предыдущем матче противостояния «Филадельфия» умудрилась разгромить фаворита со счетом 5:1, так что по меньшей мере психологически «Питтсбургу» было непросто — тем более что игра проходила в гостях.

Тем не менее злость от неожиданного разгрома сделала свое дело: предельно сконцентрированные подопечные Майка Салливана уже к началу второго периода сделали счет 4:0.

Сюда вошли голы Сидни Кросби, Дерика Брассара, Брайана Дюмулина и Малкина, причем последние забросили свои шайбы с разницей в пять секунд.

Евгений реализовал большинство, получив шайбу в правом круге вбрасывания и в касание переправив ее в ворота. Этот гол стал для россиянина 60-м в Кубке Стэнли.

За три минуты до конца матча Малкин также выступил в роли ассистента для Джастина Шульца и занес себе в актив юбилейную сотую голевую передачу в плей-офф НХЛ. Чтобы добиться такого достижения, ему понадобилось 152 матча.

Теперь на счету россиянина три очка в трех играх первого раунда Кубка Стэнли, а его команда вышла вперед в серии и, кажется, больше не повторит грубых ошибок второго матча против «Филадельфии».