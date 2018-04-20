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Овечкин — первая звезда дня в НХЛ
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Овечкин — первая звезда дня в НХЛ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
НХЛ на официальном сайте объявила тройку лучших игроков дня в Кубке Стэнли. Первой звездой стал российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, набравший 2 (1+1) очка в четвертом матче 1/8 финала против «Коламбуса» (4:1; счет в серии — 2-2).
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