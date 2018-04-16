Старт финала Кубка Гагарина, Знарок покидает СКА и сборную России, КХЛ проведет матчи в Европе

«Ак Барс» обыграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина

Главным событием прошедшей недели в КХЛ стал, конечно же, старт финала Кубка Гагарина. Неожиданный победитель Запада ЦСКА отправился в гости к ожидаемому победителю Востока «Ак Барсу» и… проиграл.

Хотя именно ЦСКА считается фаворитом противостояния, но после вылета СКА, шансы «Ак Барса» на победу в плей-офф заметно выросли, в том числе благодаря старту серии на своем льду. И казанцы сполна воспользовались своим первым шансом, обыграв ЦСКА в первом матче 2:1.

Конечно, по одной игре рано определять фаворитов и аутсайдеров, но уже очевидно, что тренерский штаб «Ак Барса» во главе с Зинетулой Билялетдиновым хорошо изучил соперника, его сильные и слабые стороны. Не зря Билялетдинов считается одним из сильнейших тренеров в КХЛ, и ЦСКА во главе с Игорем Никитиым придется приложить немало усилий, чтобы обыграть казанцев.

СКА уволил Олега Знарка , сборная России уволила Олега Знарка

Больше увольнять Олега Знарка некому. В хоккее все решают секунды, а в случае с тренерами, моменты. Еще недавно Знарок был героем (даже несмотря на неоднозначную победу в финале ОИ), а на этой неделе потерял обе занимаемые должности.

Впрочем, увольнение с поста главного тренера СКА читалось, если учесть, какие задачи ставились руководством перед командой. Но увольнять, или как будет правильнее сказать «убирать» Знарка со сборной за месяц до чемпионата мира — это интересный шаг. Хотя версий много и одна из них говорит, что сам Олег Валерьевич не хотел работать на ЧМ. Но какой-то уж слишком резкой вышла тренерская рокировка, в ходе которой пост исполняющего обязанности главного тренера России занял ассистент Знарка Илья Воробьев . Тем более, что всего неделю назад его сватали на должность главного тренера «Авангарда».

Все это очень напоминает ситуацию со сборной Казахстана и клубом «Барыс», которую (ситуацию) меньше всего хотелось бы видеть в такой сборной, как Россия. Ведь в этом случае можно говорить о том, что СКА — это полноценный базовый клуб сборной. Также, как «Барыс», базовый клуб сборной Казахстана. Но одно дело, когда это сборная первого дивизиона чемпионата мира, и совсем другое — одна из сильнейших сборных планеты.

Остается верить в лучшее и в тренерский талант Ильи Воробьева, которого, похоже, ведет счастливая звезда. Сначала неожиданное назначение в «Магнитку» три года назад, а теперь не менее неожиданный взлет до уровня главного тренера национальной сборной и, по слухам, главного тренера СКА. В первый же сезон с «Металлургом» Воробьев выиграл Кубок Гагарина. Может, именно на фарт 43-летнего специалиста надеются в ФХР? В любом случае следует отдать должное тренерскому таланту Воробьева, который действительно показывает хорошие результаты, даже несмотря не неудачный сезон в «Магнитке».

КХЛ, несмотря на сокращение, продолжает смотреть на Запад. Хотя, быть может, это происходит именно благодаря сокращению?

На этой неделе стало известно, что Лига собирается провести сразу четыре матча в Европе в сезоне 2018/2019. Речь идет о двух поединках в столице Эстонии Таллине в сентябре, матче в столице Австрии Вене в октябре, и матче в швейцарском Цюрихе в ноябре. Новость действительно крутая с точки зрения маркетинга и рекламы КХЛ в Европе, но есть одно «но» — речь идет о том, что во всех матчах сыграет финский «Йокерит». Такая себя европейская домашняя серия финнов против других клубов КХЛ. Это немного смазывает впечатление, ведь, казалось бы, более имиджевым было бы проведение игр с участием разных команд.

Тем временем компания «Газпром Экспорт» станет одним из спонсоров словацкого «Слована» в сезоне 2018/2019. Клуб из Братиславы испытывал финансовые проблемы. Ходили слухи, о возможном скором закрытии проекта по примеру пражского «Льва», но в итоге спасать словаков будет российская компания. В принципе, ничего плохого в этом нет, но осадок остается. Ведь буквально несколько дней назад из КХЛ исключили две российские команды — «Ладу» и «Югру». Расширение на Запад и реклама КХЛ — это прекрасно. Но кто поддержит российские клубы?