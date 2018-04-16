Хоккеист «Эдмонтона» Драйзайтль вызван в состав сборной Германии для подготовки к ЧМ

ТАСС , 16 апреля. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон» Леон Драйзайтль вызван в состав сборной Германии для подготовки к чемпионату мира 2018 года, который пройдет в Дании. Об этом сообщает пресс-служба Хоккейного союза Германии.

Драйзайтль прибудет в расположение сборной во вторник. Он примет участие в матчах Евровызова против команды Франции 19 и 21 апреля. Также в сборную вызван защитник клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» Деннис Зайденберг , он присоединится к команде на следующей неделе.

"Я всегда говорил, что если у меня будет возможность, то я готов играть за сборную страны. Быть членом национальной команды — это нечто особенное. Я горд быть частью сборной, выигравшей серебряные медали Олимпийских игр", — заявил Драйзатль. Сборная Германии в финале Олимпиады в Пхёнчхане проиграла российским хоккеистам в овертайме со счетом 3:4 Драйзайтль был выбран «Эдмонтоном» на драфте 2014 года под общим третьим номером. В августе 2017 года он подписал восьмилетний контракт с командой на $68 млн За свою карьеру в НХЛ 22-летний форвард провел 269 матчей, в которых забросил 75 шайб и отдал 132 результативные передачи. В текущем сезоне он набрал 70 очков (25 шайб и 45 передач) в 78 матчах, а «Эдмонтон» не смог выйти в плей-офф.

Чемпионат мира в Копенгагене станет четвертым в карьере Драйзайтля. Впервые в составе сборной Германии на мировом первенстве он выступил в 2014 году, также он принимал участие в соревнованиях в 2016 и в 2017 годах. В его активе 18 матчей на чемпионатах мира, в которых он забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач. В составе сборной Европы немец завоевал серебро Кубка мира по хоккею в 2016 году, забросив две шайбы в шести играх.

Чемпионат мира по хоккею 2018 года пройдет в датских городах Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.