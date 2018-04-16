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Валентин Зыков стал лучшим снайпером регулярного чемпионата АХЛ
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Валентин Зыков стал лучшим снайпером регулярного чемпионата АХЛ 

Чемпионат.com 3 часа назад
Завершился регулярный чемпионат в Американской хоккейной лиге. Лучшим снайпером турнира стал российский нападающий «Шарлотт Чекерс» Валентин Зыков, забросивший 33 шайбы в 63 матчах.
Второе место занял нападающий «Лаваль Рокет» Крис Терри с 32 шайбами в 62 встречах, топ-3 замкнул форвард «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» Даниэль Спронг, отличившийся 32 раза в 65 матчах.
В топ-10 также вошли Эрик Тангрэди, Ник Лаппин, Грег Кэри (все — по 31 шайбе), Теэму Пулккинен, Брэндон Пирри, Адам Кракнелл и Энтони Греко (все — по 29 шайб).
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