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Три попытки потребовались хоккеисту, чтобы подарить девочке шайбу. Самое милое видео недели из НХЛ
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Три попытки потребовались хоккеисту, чтобы подарить девочке шайбу. Самое милое видео недели из НХЛ 

SPORT24.ru 2 часа назад
Фото: SPORT24.ru
«Вашингтон Кэпиталз» заваливает очередной плей-офф. Команда проиграла два стартовых матча первого раунда «Коламбусу» и близка к тому, чтобы впервые за четыре сезона не дойти даже до полуфинала конференции.
Понятно, что хоккеисты расстроены, но, как настоящие профессионалы, они помнят, для кого выходят на лед. Самый трогательный момент второй игры «Вашингтона» и «Коламбуса» случился на предматчевой разминке.
Форвард «Столичных» Бретт Коннолли обратил внимание, что несколько юных фанатов его клуба стучат по заградительному стеклу в надежде получить шайбу. Хоккеист сразу показал, что хочет сделать подарок одной из девочек, но две первые попытки осуществить задуманное не удались. Благодаря родителям, шайбы достались двум ребятам, стоявшим рядом с юной фанаткой. Конноли не поленился, съездил за третьей шайбой и на этот раз все получилось — наградой игроку стала милая детская улыбка.
В этом сезоне НХЛ добрыми поступками отмечались и российские хоккеисты. Павел Бучневич подарил клюшку американскому фанату, пришедшему на матч «Рейнджерс» в форме череповецкой «Северстали».
А клюшка Александра Овечкина досталась мальчику, который удивил всех плакатом на русском языке.
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