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Еще два шведских хоккеиста отказались от участия в чемпионате мира
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Еще два шведских хоккеиста отказались от участия в чемпионате мира 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Сборная Швеции не сможет рассчитывать на двух хоккеистов НХЛ во время чемпионата мира по хоккею. От участия в первенстве отказались вратарь «Чикаго Блэкхоукс» Антон Форсберг и нападающий «Анахайм Дакс» Якоб Сильверберг.
Форсберг, чей клуб не пробился в плей-офф Кубка Стэнли, отказался от вызова в сборную., сославшись на травму. Сильверберг, чей клуб продолжает борьбу за главный трофей заокеанского хоккея, заблаговременно известил тренерский штаб сборной, в том, что нуждается в отдыхе.
Ранее от участия в чемпионате мира отказались еще несколько шведских хоккеистов, выступающих за океаном, — вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист, нападающие «Ванкувера» Даниэль и Хенрик Седины, а также защитник «Оттавы» Эрик Карлссон.. Первенство мира пройдет в Дании с 4 по 20 мая.об Сильверберг
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