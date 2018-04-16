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Видео с жаждавшей получить шайбу болельщицей растрогало хоккеиста и Сеть
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Видео с жаждавшей получить шайбу болельщицей растрогало хоккеиста и Сеть 

Ридус 1 час назад
Маленькая девочка растопила сердце игрока НХЛ, а видео, на котором хоккеист подарил ей шайбу, умилило пользователей.
В США прошел матч первого раунда Кубка Стэнли между клубами «Вашингтон Кэпиталс» и «Коламбус Блю Джекетс». Во время разминки нападающий Бретт Коннолли (Brett Connolly) заметил на трибунах маленькую девочку в кофте капитана его команды Александра Овечкина.
Хоккеист хотел подарить девочке шайбу, он перебросил ее через ограждение, но сувенир поймал мужчина, который отдал шайбу мальчику, стоявшему рядом. Спортсмен бросил вторую шайбу, но ее вновь поймал взрослый и отдал сувенир другому ребенку.
С четвертой попытки игрок все же подарил шайбу девочке, которая отреагировала так бурно, что очаровала пользователей.
Видео с девочкой и хоккеистом уже набрало больше 40 тысяч лайков. Некоторым юзерам, впрочем, не понравилось поведение мужчины, который «дважды ограбил девочку». Кто-то решил, что это папа детей, который «пожадничал» и хитростью получил сразу три шайбы.
Другие пользователи заверили, что мужчина не является отцом детей. Они просто умилились поступку игрока и реакции юной болельщицы.
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