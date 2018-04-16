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8 игроков КХЛ — в составе сборной Чехии на домашнем этапе Евротура
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8 игроков КХЛ — в составе сборной Чехии на домашнем этапе Евротура 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Сборная Чехии огласила список из 34 хоккеистов, которые примут участие в домашнем этапе Евротура. Он пройдет в Пардубице с 19 по 22 апреля. Отметим, что 8 игроков будут представлять КХЛ, из НХЛ — четыре хоккеиста.
Состав команды выглядит следующим образом:
вратари: Павел Францоуз ("Трактор", КХЛ), Патрик Бартошак ("Витковице"), Доминик Фурх ("Авангард", КХЛ);
защитники: Якуб Галвас ("Оломоуц"), Михал Моравчик, Давид Шкленичка (оба — «Пльзень»), Лукаш Клок, Марек Грбас (оба — «Витковице»), Томаш Павелка ("Спарта"), Филип Павлик, Мартин Планек (оба — «Градец Кралове»), Филип Пырохта ("Бенатки-над-Йизероу"), Михал Йордан ("Амур", КХЛ), Адам Полашек ("Сочи", КХЛ);
нападающие: Михал Бирнер, Роман Червенка (оба — «Фрибург-Готтерон»), Робин Ганзл, Андрей Нестрашил (оба — «Нефтехимик», КХЛ), Доминик Кубалик ("Амбри Пиотта"), Дмитрий Яшкин ("Сент-Луис", НХЛ), Адам Мусил ("Сан-Антонио"), Михал Ржепик ("Спарта"), Матей Странски ("Северсталь", КХЛ), Якуб Орсава ("Млада Болеслав"), Мартин Каут, Давид Томашек (оба — «Динамо» Пардубице), Мартин Фрк ("Детройт", НХЛ), Ян Ордош ("Либерец"), Роман Горак ("Витязь", КХЛ), Филип Хытил ("Рейнджерс", НХЛ), Филип Хлапик ("Оттава", НХЛ), Филип Задина ("Галифакс"), Роберт Коусал ("Давос"), Давид Штястны ("Злин").
После шести игр Еврохоккейтура Чехия занимает третье место, имея 11 очков в активе. В Пардубице команде Йозефа Яндача предстоит сыграть с Финляндией, Швецией и Россией.
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