Торторелла — про Бобровского: «Такой игры вратаря я давно не видел»

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла после победы над «Вашингтоном» (5:4 ОТ, 2-0 в серии) во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли оценил игру российского вратаря Сергея Бобровского

Бобровский в этой встрече отразил 54 броска по своим воротам, установив новый рекорд клуба по количеству спасений в матче плей-офф. Предыдущий клубный рекорд (48 сэйвов) также принадлежал Бобровскому и был установлен в 2014 году.

— Такой игры вратаря я давно не видел, — цитирует Тортореллу The Athletic. — Именно он оставляет нас в деле и играет ключевую роль, когда соперник давит и усиливает активность. Это очень важный игрок нашей команды. В нужное время мы поймали уверенность именно благодаря Бобровскому. «Вашингтон» — великолепная команда. Первые два матча были потрясающими. Два овертайма и две победы. О большем просить невозможно.