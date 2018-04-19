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ЮЧМ-2018: Швеция победила Швейцарию, Финляндия одолела Словакию
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ЮЧМ-2018: Швеция победила Швейцарию, Финляндия одолела Словакию 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: SovSport.Ru
Завершились первые два матча юниорского чемпионата мира-2018, который проходит в Магнитогорске и Челябинске. Сборная Швеции одолела команду Швейцарии, встреча завершилась со счётом 3:1. В составе Швеции все три шайбы записал на свой счёт Джонатан Берггрен, единственный гол у Швейцарии забил Киэн Сопа.
Команда Словакии потерпела поражение от сборной Финляндии, игра закончилась со счётом 2:5. У Словакии заброшенными шайбами отметились Оливер Окульяр и Максим Чайкович, в составе финнов голы на счету Леэви Алтонена, Никласа Нордгрена, Антона Лунделля, Тони Утунена и Еспери Котканиеми.
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