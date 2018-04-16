Россиянин Свечников лидирует в рейтинге перспективных новичков драфта НХЛ

МОСКВА, 16 апреля. / ТАСС /. Российский форвард Андрей Свечников , который выступает за клуб Юниорской лиги Онтарио (OHL) «Бэрри Кольтс», занимает первое место в рейтинге «проспектов» (перспективных новичков) среди игроков североамериканских лиг, которые будут выбраны на драфте новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Второе место в рейтинге занимает левый нападающий Брэйди Ткачук из команды Бостонского университета, третьим идет чешский форвард Филип Задина , представляющий «Галифакс Мусхэдз».

18-летний Свечников в регулярном сезоне за «Бэрри Кольтс» провел 44 игры, в которых набрал 72 очка (40 шайб + 32 передачи) при показателе полезности "+26". В плей-офф OHL Свечников сыграл восемь игр, забросил пять шайб и сделал шесть результативных передач. Также он был признан лучшим новичком команды в текущем сезоне. В плей-офф «Барри» вышел в четвертьфинал, где уступил «Кингстону» (2-4).

"Игра Свечникова серьезно улучшилась после его возвращения в строй из-за травмы руки, я думаю, что он стал более сильным игроком с хорошим понимаем игры, поскольку он стал отлично видеть площадку и использовать своих партнеров по команде. Он хорошо владеет коньками, я считаю, что он будет первым номером драфта НХЛ 2018 года", — сказал представитель центрального скаутского бюро НХЛ Дэвид Грегори.

Лотерея, на которой будут разыграны права на первые три драфт-пика между командами, не вышедшими в плей-офф НХЛ, состоится 28 апреля, самые высокие шансы по предварительным оценкам имеют «Баффало» (18,5%), «Оттава» (13,5%) и «Аризона» (11,5%). Драфт НХЛ 2018 года пройдет 22-23 июня в Далласе.