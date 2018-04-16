Болельщики в Казани активно фотографируются с кубком Гагарина

Кубок Гагарина сейчас находится в Казани, где проходит второй матч финальной серии Кубка Гагарина между казанским «Ак Барсом» и московским ЦСКА. Кубок выставлен на «Татнефть Арене», где с ним охотно фотографируются болельщики.