СМИ: Войнов намерен покинуть СКА и вернуться в НХЛ 

Защитник санкт-петербургского СКА Вячеслав Войнов не будет продлевать контракт с клубом.
Контракт хоккеиста истекает 30 апреля 2018 года. Войнов намерен вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), сообщает «Чемпионат».
Россиянин был дисквалифицирован из североамериканской лиги за нанесении побоев жене, после чего игрок уехал из США. Сейчас Войнов работает над возвращением в НХЛ.
Вячеслав Войнов является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингз».
Ранее агент Дэн Мильштейн сообщил, что хоккеист Павел Дацюк подписал новый контракт с санкт-петербургским СКА.