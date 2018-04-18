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СМИ: Войнов намерен покинуть СКА и вернуться в НХЛ
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СМИ: Войнов намерен покинуть СКА и вернуться в НХЛ 

RT на русском 7 часов назад
Защитник санкт-петербургского СКА Вячеслав Войнов не будет продлевать контракт с клубом.
Контракт хоккеиста истекает 30 апреля 2018 года. Войнов намерен вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), сообщает «Чемпионат».
Россиянин был дисквалифицирован из североамериканской лиги за нанесении побоев жене, после чего игрок уехал из США. Сейчас Войнов работает над возвращением в НХЛ.
Вячеслав Войнов является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингз».
Ранее агент Дэн Мильштейн сообщил, что хоккеист Павел Дацюк подписал новый контракт с санкт-петербургским СКА.
RT на русском: последние новости
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