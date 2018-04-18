СМИ: Войнов намерен покинуть СКА и вернуться в НХЛ

Защитник санкт-петербургского СКА Вячеслав Войнов не будет продлевать контракт с клубом.

Контракт хоккеиста истекает 30 апреля 2018 года. Войнов намерен вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), сообщает «Чемпионат».

Россиянин был дисквалифицирован из североамериканской лиги за нанесении побоев жене, после чего игрок уехал из США. Сейчас Войнов работает над возвращением в НХЛ.

Вячеслав Войнов является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингз».