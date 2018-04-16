Стал известен 1-й номер рейтинга драфта НХЛ среди хоккеистов, выступающий в Европе 

Защитник Расмус Далин, выступающий за шведский клуб «Фрелунда», стал первым номером в рейтинге Центрального скаутского бюро НХЛ среди хоккеистов, выступающих за пределами Северной Америки. В Шведской хоккейной лиге он провел 41 матч, набрал 20 (7+13) очков при ”+4. В шести матчах плей-офф Далин набрал (1+2) при ”+3". Далин может стать первым шведом, выбранным под первым номером на драфте НХЛ, после Матса Сундина, которого задрафтовал «Квебек Нордикс» в 1989 году.
Топ-10:1. Расмус Далин («Фрелунда», Швеция) 2. Адам Боквист (молодежная команда «Брюнэс», Швеция) 3. Виталий Кравцов («Трактор», КХЛ) 4. Мартин Каут («Пардубице», Чехия) 5. Адам Гиннинг («Линчепинг», Швеция) 6. Йеспери Котканиеми («Эссят», Финляндия) 7. Григорий Денисенко («Локо», МХЛ) 8. Исак Лундстрем («Лулео», Швеция) 9. Якоб Олофссон («Тимра», Швеция) 10. з. Филипп Юханссон («Лександ», Швеция).