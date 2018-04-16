Игорь Никитин: «Никто не выигрывал финал после 0-2 в гостях? Мне это не интересно» 

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) во втором матче финала Кубка Гагарина. Казанцы повели в серии 2-0, третий матч состоится в Москве 18 апреля.
— Тяжелая игра. Готовимся к следующему матчу.
— Оцените игру Кирилла Капризова, который вернулся в строй.
— Вышел, сыграл — молодец.
— СКА был более удобным соперником для ЦСКА, поскольку много владел шайбой?
— Удобных соперников вообще не бывает. Тем более таких, как СКА. Даже не могу понять смысла вопроса.
— Я к тому, что у вас появлялись шансы убегать в контратаки, поскольку СКА, много владея шайбой, так или иначе допускал ошибки.
— Весь вопрос в реализации. У нас тоже есть шансы, но их просто нужно реализовывать.
— Но моментов у вас заметно меньше, чем было со СКА.
— Мы играем с очень организованной командой. Это финал Кубка Гагарина.
— Шумаков вернется в следующем матче?
— Посмотрим. По каким причинам не играл? Я вам не буду всего рассказывать. У нас сегодня вышло 13 нападающих, и они должны играть.
— В первом периоде были очень грубые ошибки со стороны игроков обороны.
— Скорее всего, дело в нервозности. Но потом ребята собрались и нормально играли.
— Вы в курсе, что в финале с гостевых 0-2 никто никогда серию не выигрывал?
— Честно говоря, мне это не интересно. (Игорь ЕРОНКО)