Шикарный гол Хары с острого угла. Видео

Защитник «Бостона» Здено Хара сравнял счет в 3-м матче 1/8 финала Кубка Стэнли против «Торонто». 41-летний хоккеист с острого угла поразил ворота соперника. Для него этот гол стал первым в этом плей-офф.

Never doubt Big Z. Oh my. 😯 #StanleyCup pic.twitter.com/PqeeqO6Y25

— NHL (@NHL) 17 апреля 2018 г.