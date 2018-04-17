Защитника ХК «Сибирь» вызвали сыграть за сборную в матчах с европейцами

Защитник хоккейного клуба «Сибирь» — 22-летний Николай Демидов — попал в состав олимпийской сборной России.

Сообщение об этом появилось вчера на официальном сайте «Сибири».

«Защитник «Сибири» Николай Демидов по итогам матчей олимпийской сборной России с Норвегией и Германией попал в состав национальной команды России и для участия в третьем этапе Евротура — Чешских хоккейных играх!» — сообщили в пресс-службе клуба.

В рамках третьего этапа Евротура сборная России проведёт матч со сборной Швеции в Ярославле (19 апреля), а также против сборной Финляндии и Чехии в городе Пардубице (21 и 22 апреля).

В этом сезоне новосибирский клуб проиграл последний матч регулярного чемпионата против челябинского «Трактора» и не смог выйти в зону в плей-офф. Также ранее стало известно, что «Сибирь» продлила контракты с тремя игроками до 2020 года.