Игорь Никитин: Тяжелая игра, но мы только сильнее от этого будем

Хоккеисты ЦСКА вели себя нервозно и совершали детские ошибки во второй игре финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского «Ак Барса». Такое мнение журналистам после игры высказал главный тренер армейцев Игорь Никитин

ЦСКА уступил во втором матче в Казани со счетом 1:2. В серии до четырех побед «Ак Барс» ведет со счетом 2-0. Следующий матч пройдет 18 апреля в Москве.

"Тяжелая игра, но мы только сильнее от этого будем. В нашей игре была нервозность, детские ошибки. Потом ребята перестроились", — сказал Никитин.

У армейцев дебютировал в серии Кирилл Капризов . «Игра такая, что вышел, сыграл, молодец», — отметил он.

В матче не принял участия нападающий ЦСКА Сергей Шумаков . «Посмотрим, сыграет ли он в Москве. По каким причинам его не было, вряд ли я расскажу. У нас кто вышел, 13 нападающих, все должны играть», — отметил он.