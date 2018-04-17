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Игорь Никитин: Тяжелая игра, но мы только сильнее от этого будем
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Игорь Никитин: Тяжелая игра, но мы только сильнее от этого будем 

Российский стадион 1 час назад
Фото: Российский стадион
Хоккеисты ЦСКА вели себя нервозно и совершали детские ошибки во второй игре финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского «Ак Барса». Такое мнение журналистам после игры высказал главный тренер армейцев Игорь Никитин.
ЦСКА уступил во втором матче в Казани со счетом 1:2. В серии до четырех побед «Ак Барс» ведет со счетом 2-0. Следующий матч пройдет 18 апреля в Москве.
"Тяжелая игра, но мы только сильнее от этого будем. В нашей игре была нервозность, детские ошибки. Потом ребята перестроились", — сказал Никитин.
У армейцев дебютировал в серии Кирилл Капризов. «Игра такая, что вышел, сыграл, молодец», — отметил он.
В матче не принял участия нападающий ЦСКА Сергей Шумаков. «Посмотрим, сыграет ли он в Москве. По каким причинам его не было, вряд ли я расскажу. У нас кто вышел, 13 нападающих, все должны играть», — отметил он.
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов назвал игру боевой, а также рассказал, почему его хоккеисты не ввязывались в потасовки, избегая их. «Они сами так решили», — подчеркнул Билялетдинов.
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