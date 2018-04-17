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Россиянин и американец устроили побоище в матче НХЛ
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Россиянин и американец устроили побоище в матче НХЛ 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Российский защитник «Тампа Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев нарушил правила против игрока «Нью-Джерси Дэвилс» Брайана Бойла, что спровоцировало массовую драку между игроками обеих команд в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги. Видео инцидента опубликовал в своем Twitter-аккаунте пользователь CJ Fogler.
Конфликт между Бойлом и Сергачевым начался после того, как россиянин провел силовой прием в отношении американского нападающего. Затем россиянину ответил уже сам Бойл, задев того клюшкой. За Сергачева вступились партнеры по команде, в результате чего началась массовая драка.
По итогам инцидента все его участники получили 10-минутные удаления. «Тампа» уступила дьяволам со счетом 2:5. Счет в серии после поражения стал 2:1 в пользу «Тампы». Соперники провели уже три игры в серии до четырех побед. Следующий матч 1/8 финала Кубка Стэнли состоится 18 апреля.
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