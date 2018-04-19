Мартин Джонс вышел на второе место в истории «Сан-Хосе» по победам в плей-офф

«Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду принимал «Анахайм Дакс» в четвёртом матче первого раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Западной конференции завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Голкипер «Сан-Хосе» Мартин Джонс отразил 30 бросков по воротам и стал главной звездой матча. Канадский голкипер одержал 20-ю победу за карьеру в плей-офф и вышел на второе место в клубной истории, обогнав финского вратаря Антти Ниеми (19), ныне выступающего за «Монреаль Канадиенс». Рекорд принадлежит российскому голкиперу Евгению Набокову (40).