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«Сан-Хосе» разгромил «Анахайм» со счётом 8:1, увеличив своё преимущество в серии
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«Сан-Хосе» разгромил «Анахайм» со счётом 8:1, увеличив своё преимущество в серии 

Чемпионат.com 1 час назад
«Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду принимал «Анахайм Дакс» в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Западной конференции завершилась с разгромным счётом 8:1 в пользу хозяев.
Решающим в матче оказался второй отрезок встречи, в течение которого «акулы» забросили четыре безответные шайбы. По 3 очка (1+2) в матче набрали Йоонас Донской и Логан Кутюр. Голкипер «Сан-Хосе» Мартин Джонс отразил 44 броска по воротам. Единственная шайба «Анахайма» на счету Рикарда Ракелля.
Счёт в серии 3-0 в пользу «Сан-Хосе».
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