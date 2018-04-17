«Сан-Хосе» разгромил «Анахайм» со счётом 8:1, увеличив своё преимущество в серии

«Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду принимал «Анахайм Дакс» в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Западной конференции завершилась с разгромным счётом 8:1 в пользу хозяев.

Счёт в серии 3-0 в пользу «Сан-Хосе».