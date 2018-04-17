Массовая драка и 10 удалений: россияне жгут в НХЛ

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 5:2 (счет в серии — 1-2)

После двух стартовых побед над «Нью-Джерси Дэвилз» в первом раунде плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» слегка сбавила обороты и на чужой площадке позволила сопернику сократить отставание в серии. Не помогли даже два результативных паса российского лидера «молний» Никиты Кучерова.

Россиянин, ставший третьим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ со 100 очками в 80 матчах, не снизил требований к себе и в плей-офф.

В отчетной встрече Никита принял участие во всех голах своей команды. В самом начале второго периода он с правого края отдал передачу на «пятак» соперника, откуда Алекс Киллорн буквально «расстрелял» вратаря, открыв счет.

Вскоре «Дэвилз» восстановили статус-кво усилиями своего лидера Тейлора Холла, который подкараулил шайбу на отскоке после судорожных попыток «молний» отбиться от затяжной атаки соперника и вогнал ее в сетку ворот (1:1).

Однако на помощь «Тампе» вновь пришел Кучеров, который сделал еще один ассист в том же стиле — с правого края под удар партнеру.

На этот раз отличился Стивен Стэмкос . К началу заключительного периода «молнии» вели со счетом 2:1, и казалось, что дело идет к третьей победе подряд, но «Дэвилз» внезапно проявили характер, видимо, вспомнив, с каким трудом они пробивались в плей-офф.

Самый эффективный игрок «Нью-Джерси» Холл начал появляться на льду в абсолютно любых сочетаниях, и уже спустя три минуты после заброшенной шайбы Стэмкоса выложил голевой пас на Уилла Батчера , сравнявшего счет (2:2).

Дальше забивали только хозяева льда, словно «Тампа» никак не могла прийти в себя от того, что соперник впервые по-настоящему ответил ей после двух поражений со счетом 2:5 и 3:5.

За восемь минут до финальной сирены Стефан Ноэсен вывел «дьяволов» вперед (с передачи все того же неугомонного Холла), а затем «Тампа» сняла с ворот российского голкипера Андрея Василевского , чтобы обеспечить себе численное большинство, и еще две шайбы влетели уже в пустой створ — 5:2.

Матч получился крайне напряженным не только по своему сюжету с неожиданным камбэком явного аутсайдера, но и по тому, какие неспортивные баталии происходили на протяжении всей встречи.

Например, на 47-й минуте шведский защитник «Тампы» Виктор Хедман , очевидно, разозленный перспективой проигрыша, умышленно ударил в пах форварда «Дэвилз» Нико Хиширу. Арбитры не заметили этот эпизод.

Под конец матча пришел ответ и от «Нью-Джерси»: форвард «дьяволов» Брайан Бойл грубо сфолил Кори Конакере, а тот недолго думая полез в драку.

К потасовке присоединились все хоккеисты, которые в тот момент находились на площадке, и судьи, не разбираясь, удалили десятерых игроков до конца встречи, включая российского защитника «Тампы» Михаила Сергачева

Boyle trash talking Sergachev and the inicident that started it pic.twitter.com/sUkRrfwutg— CJ Fogler (@cjzero) 17 апреля 2018 г.

После такой зарубы нет сомнений, что матчи «молний» с «дьяволами» приобретут еще более принципиальный характер и будут держать своих зрителей в напряжении до самого конца серии. А пока счет 2-1 в пользу «Тампы».

«Колорадо Эвеланш» — «Нэшвилл Предаторз» — 5:3 (счет в серии — 1-2)

Аналогичная ситуация наблюдалась в матче «Колорадо» и «Нэшвилла». После двух поражений в гостях «лавины» ожили на своей площадке и забросили сопернику сразу пять шайб, одержав свою первую победу в противостоянии.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров завершил встречу с показателем полезности »+3», совершив шесть силовых приемов и даже нанеся один бросок по воротам.

Его соотечественник из «Нэшвила» Алексей Емелин отметился лишь тремя силовыми приемами.

Другие матчи:

«Сан-Хосе Шаркс» — «Анахайм Дакс» — 8:1 (счет в серии — 3-0)