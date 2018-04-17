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«Металлург» объявил о назначении главного тренера
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Магнитогорский «Металлург» объявил о назначении нового главного тренера 

RT на русском 1 час назад
Фото: metallurg.ru
Магнитогорский «Металлург» объявил о назначении нового главного тренера хоккейной команды. Им стал чешский специалист Йозеф Яндач, сообщает пресс-служба «Металлурга».
Старшим тренером назначен Виктор Козлов, ассистентом — Иржи Калоус. Контракты рассчитаны на два года.
«Металлург» в нынешнем сезоне занял пятое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, а в плей-офф в 1/4 финала уступил в пяти встречах казанскому «Ак Барсу».
Ранее магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» объявил о продлении соглашения с защитником Алексеем Береглазовым.
RT на русском: последние новости
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