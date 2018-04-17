«Металлург» объявил о назначении главного тренера

Магнитогорский «Металлург» объявил о назначении нового главного тренера

Магнитогорский «Металлург» объявил о назначении нового главного тренера хоккейной команды. Им стал чешский специалист Йозеф Яндач , сообщает пресс-служба «Металлурга».

Старшим тренером назначен Виктор Козлов , ассистентом — Иржи Калоус. Контракты рассчитаны на два года.

«Металлург» в нынешнем сезоне занял пятое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, а в плей-офф в 1/4 финала уступил в пяти встречах казанскому «Ак Барсу».

Ранее магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» объявил о продлении соглашения с защитником Алексеем Береглазовым.