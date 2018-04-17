Ещё
Хованов из-за травмы пропустит юношеский чемпионат мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хованов из-за травмы пропустит юношеский чемпионат мира 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Федерация хоккея России (ФХР) на официальном сайте сообщила о том, что нападающий клуба «Монктон Уайлдкэтс» Александр Хованов не сыграет за юниорскую сборную России на чемпионате мира. Команда 18-летнего форварда завершила выступление в плей-офф QMJHL, но игрок по состоянию здоровья не сможет присоединиться к команде.
В ФХР отметили, что Хованов лично сообщил федерации о том, что не сможет сыграть на турнире.
В этом розыгрыше плей-офф нападающий принял участие в 12 матчах, набрав 7 (3+4) очков. В 29 играх «регулярки» на его счету 28 (9+19) баллов за результативность.
Спорт-Экспресс: последние новости
Вячеслав Фетисов: "Не дам убрать "Адмирал" и "Амур" из КХЛ" Дацюк продлил контракт со СКА Массовая драка после жесткого приема Сергачева. Видео
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле5
Адвокат Родченкова рассказал о новых расследованиях
Определено время начала финала Кубка России по футболу1
Дацюк продлил контракт со СКА
Фетисов не позволит исключить «Адмирал» и «Амур» из КХЛ
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение