Хованов из-за травмы пропустит юношеский чемпионат мира

Федерация хоккея России (ФХР) на официальном сайте сообщила о том, что нападающий клуба «Монктон Уайлдкэтс» Александр Хованов не сыграет за юниорскую сборную России на чемпионате мира. Команда 18-летнего форварда завершила выступление в плей-офф QMJHL, но игрок по состоянию здоровья не сможет присоединиться к команде.

В ФХР отметили, что Хованов лично сообщил федерации о том, что не сможет сыграть на турнире.

В этом розыгрыше плей-офф нападающий принял участие в 12 матчах, набрав 7 (3+4) очков. В 29 играх «регулярки» на его счету 28 (9+19) баллов за результативность.