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Фетисов не позволит исключить «Адмирал» и «Амур» из КХЛ
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Фетисов заявил, что не позволит исключить «Адмирал» и «Амур» из КХЛ 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов не позволит исключить из состава участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) владивостокский "Адмирал" и хабаровский "Амур". Об этом он заявил журналистам.
В конце марта совет директоров КХЛ объявил о том, что ханты-мансийская "Югра" и тольяттинская "Лада" не примут участия в чемпионате сезона-2018/19. Они заняли последние места в рейтинге, где учитываются спортивные и экономические показатели клубов: спортивные достижения, расходы на зарплаты игроков, рейтинг телетрансляций, государственное финансирование, заполняемость и вместимость арены, наличие задержек по зарплате. "Адмирал" в этом рейтинге занял пятое место с конца, "Амур" — девятое.
"Понятно — боль по "Адмиралу", это мое детище (Фетисов курировал создание клуба — прим. ТАСС). Создать его было невероятно сложно, а развалить — просто, — отметил Фетисов. — Хочу пожелать болельщикам терпения".
"Общаясь с губернатором [Андреем Тарасенко], я понимаю, что для него "Адмирал" тоже очень важен, — продолжил Фетисов. — Это аспект развития региона, местный патриотизм. Точно не дадим убрать "Адмирал" и "Амур" из Континентальной хоккейной лиги".
По его словам, самое главное — это возможность показать молодежи, что в регионе есть КХЛ, замечательные арены. Он отметил, что на Дальнем Востоке спорт играет основополагающую роль.
В нынешнем сезоне "Адмирал" испытывал серьезные финансовые проблемы. Зимой из-за задержек заработной платы клуб покинули восемь игроков. "Амур" некоторое время был одним из главных претендентов на исключение из КХЛ по спортивно-финансовым критериям.
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