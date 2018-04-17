«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 19 апреля

«Нью-Джерси»

После двух поражений на выезде «Нью-Джерси» сумел размочить счет в серии, взяв первую победу на своем льду. Теперь задача «Дэвилз» сравнять счет в серии, дабы попытаться вернуть интригу.

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«Нью-Джерси» сделал правильную замену вратаря, выпустив Кори Шнайдера, игра которого во многом предопределила исход встречи. Плюс хорошая реализация моментов. Все это позволяет надеяться на позитивный исход второго домашнего матча.

«Тампа-Бэй»

После двух домашних побед, «Тампа-Бэй» не смогла обыграть на выезде «Нью-Джерси». «Дэвилз» сократили разрыв в серии, и в случае еще одного поражения «Лайтнинг» потеряют весь запас.

«Тампа» провалила поединок, не сумев сдержать атаку «Дэвилз». «Нью-Джерси» переиграл «Лайтнинг» их же оружием, а оборона у «Молний» и так проблемная.

Прогноз

Несмотря на не самое приятное поражение, «Тампа» остается фаворитом серии. Четвертый матч имеет очень большое значение, и в нем должен победить опыт «Лайтнинг». Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Тампы-Бэй» в матче с коэффициентом 1,78.