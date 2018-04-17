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Фетисов пообещал не дать исключить из КХЛ «Адмирал» и «Амур»
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Фетисов пообещал не дать исключить из КХЛ «Адмирал» и «Амур» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Официальный сайт хоккейного клуба «Амур»
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов не позволит исключить из состава участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) владивостокский «Адмирал» и хабаровский «Амур». Слова чиновника приводит ТАСС.
"Понятно — боль по «Адмиралу», это мое детище, которое я курировал на ранних стадиях. Создать его было невероятно сложно, а развалить — просто. Хочу пожелать болельщикам терпения", — сказал Фетисов.
"Общаясь с губернатором Приморского края Андреем Тарасенко, я понимаю, что для него «Адмирал» тоже очень важен.
Это аспект развития региона, местный патриотизм. Точно не дадим убрать «Адмирал» и «Амур» из Континентальной хоккейной лиги", — заключил прославленный спортсмен.
Ранее сообщалось, что «Амур» уступил «Ак Барсу» в первом раунде плей-офф и вылетел из Кубка Гагарина.
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