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Вратарем «Ак Барса» Гариповым интересуются 4 клуба НХЛ, он не определился с будущим
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Вратарем «Ак Барса» Гариповым интересуются 4 клуба НХЛ, он не определился с будущим 

SPORT24.ru 1 час назад
Четыре клуба НХЛ проявляют интерес к вратарю казанского «Ак Барса» Эмилю Гарипову, при этом сам игрок пока не определился. Об этом сообщает со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Гарипов, являющийся воспитанником «Ак Барса», выступает за казанцев на протяжении всей карьеры. Всего в КХЛ 26-летний вратарь провел 227 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф, пропустив в среднем по 1,88 шайбы при 93,3% отраженных бросков. Контракт игрока истекает 30 апреля. Казанская команда ведет в финальной серии плей-офф КХЛ с ЦСКА со счетом 2-0.
«Действительно, у меня есть четыре предложения из НХЛ по Гарипову, но до конца финальной серии плей-офф КХЛ Эмиль не занимается этим вопросом», — прокомментировал сложившуюся ситуацию агент игрока Дэн Мильштейн.
Его слова приводит
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