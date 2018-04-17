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СКА продлил контракт с Рундбладом
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СКА продлил контракт с хоккеистом Рундбладом 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Клуб Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА продлил соглашение с защитником Давидом Рундбладом, сообщает "Советский спорт".
Контракт со шведским хоккеистом заключен сроком на два года.
В прошедшем сезоне КХЛ Рундблад, выступающий за СКА с 2017 года, провел 41 матч и набрал 11 (2+9) очков.
Петербургский клуб дошел до финала Западной конференции Кубка Гагарина, где уступил в серии до четырех побед московскому ЦСКА.
Ранее сообщалось, что 39-летний форвард сборной России по хоккею Павел Дацюк продлил контракт со СКА.
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