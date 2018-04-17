СКА продлил контракт с Рундбладом

СКА продлил контракт с хоккеистом Рундбладом

Контракт со шведским хоккеистом заключен сроком на два года.

В прошедшем сезоне КХЛ Рундблад, выступающий за СКА с 2017 года, провел 41 матч и набрал 11 (2+9) очков.

Петербургский клуб дошел до финала Западной конференции Кубка Гагарина, где уступил в серии до четырех побед московскому ЦСКА.