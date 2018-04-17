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Скаут НХЛ: Кравцов может играть жёстко — типичный силовой нападающий
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Скаут НХЛ: Кравцов может играть жёстко — типичный силовой нападающий 

Чемпионат.com 1 час назад
Директор европейского отдела Скаутского бюро НХЛ Горан Штубб прокомментировал перспективы молодого нападающего челябинского «Трактора» Виталия Кравцова.
«Он набрал массу, у него мощное катание, отличная скорость, и он крепко стоит на коньках. Кравцов может играть жёстко и никогда не сдаётся. Типичный силовой нападающий», — приводит слова Штубба официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
В 35 играх регулярного чемпионата КХЛ сезона-2017/18 нападающий записал на свой счёт 7 (4+3) очков и 11 (6+5) в 16 играх плей-офф.
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