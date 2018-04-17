Ещё
Нападающий «Флориды» Мамин вызван в сборную России по хоккею на третий этап Евротура
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нападающий «Флориды» Мамин вызван в сборную России по хоккею на третий этап Евротура 

ТАСС 35 минут назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 17 апреля. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида» Максим Мамин вызван в расположение сборной России на третий этап Евротура, который пройдет в Чехии. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
Отмечается, что 23-летний игрок присоединится к команде 18 апреля.
"Завтра к сборной присоединится нападающий «Флориды» Максим Мамин. Он сыграет на Чешских хоккейных играх", — говорится в сообщении пресс-службы.
Мамин дебютировал в НХЛ в текущем сезоне. Он сыграл 26 матчей в регулярном чемпионате и набрал 4 очка (3 шайбы + 1 передача).
Чешские игры пройдут с 19 по 22 апреля. Россияне 19 апреля проведут вынесенный матч этапа в Ярославле со шведами, в Пардубице сборная России сыграет с финнами (21 апреля) и чехами (22 апреля). После двух этапов Евротура сборная России занимает первое место в турнирной таблице, набрав в шести матчах 15 очков.
ТАСС: последние новости
ФХР обратилась в IIHF по ситуации со Свечниковым, которого клуб не отпустил в сборную Фетисов заявил, что не позволит исключить "Адмирал" и "Амур" из КХЛ Павел Дацюк подписал однолетний контракт со СКА
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле12
КДК отклонил апелляцию «Краснодара»1
Украинец Усик отказался проводить бой в России45
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» может сесть в тюрьму
Карякин рассказал о вечеринке с Карлсеном
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение