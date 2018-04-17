Нападающий «Флориды» Мамин вызван в сборную России по хоккею на третий этап Евротура

ТАСС , 17 апреля. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида» Максим Мамин вызван в расположение сборной России на третий этап Евротура, который пройдет в Чехии. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Отмечается, что 23-летний игрок присоединится к команде 18 апреля.

"Завтра к сборной присоединится нападающий «Флориды» Максим Мамин. Он сыграет на Чешских хоккейных играх", — говорится в сообщении пресс-службы.

Мамин дебютировал в НХЛ в текущем сезоне. Он сыграл 26 матчей в регулярном чемпионате и набрал 4 очка (3 шайбы + 1 передача).

Чешские игры пройдут с 19 по 22 апреля. Россияне 19 апреля проведут вынесенный матч этапа в Ярославле со шведами, в Пардубице сборная России сыграет с финнами (21 апреля) и чехами (22 апреля). После двух этапов Евротура сборная России занимает первое место в турнирной таблице, набрав в шести матчах 15 очков.