Хоккеист «Салавата Юлаева» Панин: у меня должна быть скидочная карта КХЛ на штрафы и дисквалификации

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказал мнение о своих регулярных дисквалификациях в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Да у меня уже должна быть скидочная карта — золотая или платиновая — 15-20% на штрафы и дисквалификации. Интересная идея. Игроки, которые много удалений получают и дисквалификаций, должны получать скидки. Например, получил за сезон пять матчей — скидка 10%. И та сумма, которая удерживается, идёт на благотворительность», — приводит слова Панина Sport24.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 защитник заработал 87 минут штрафа.