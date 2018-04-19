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Форвард «Ак Барса» Ткачев: ЦСКА здорово играет в обороне
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Форвард «Ак Барса» Ткачев: ЦСКА здорово играет в обороне 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Форвард казанского «Ак Барса» Владимир Ткачев прокомментировал поражение в третьем матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги против московского ЦСКА.
"ЦСКА здорово играет в обороне, они здорово начали встречу. Первые десять минут было хорошее давление с их стороны, сумасшедший прессинг. Потом мы навязали свой хоккей, но все же упустили победу. Думаю, через нашу правильную работу мы сможем добиться нужного результата в следующей игре", — цитирует Ткачева "Советский спорт".
Встреча между ЦСКА и «Ак Барсом», прошедшая в Москве, завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В серии до четырех побед лидирует «Ак Барс» — 2-1.
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