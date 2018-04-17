«Калгари» уволил главного тренера Глена Галуцена

Главный тренер «Калгари Флэймз» Глен Галуцен уволен из команды, информирует SportsCentre. Также команду покинули ассистенты тренера — Дэйв Камерон и Пол Жирар. Тренер возглавил команду летом 2016 года. В первом сезоне ему удалось вывести «огоньков» в плей-офф, регулярный чемпионат-2017/18 «Калгари» завершил на 11-й строчке Западной конференции, не сумев побороться за Кубок Стэнли.

До «Калгари» последним местом работы специалиста был «Ванкувер», где в течение трех лет он был ассистентом главного тренера.