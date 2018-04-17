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«Калгари» уволил главного тренера Глена Галуцена
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«Калгари» уволил главного тренера Глена Галуцена 

Чемпионат.com 2 часа назад
Главный тренер «Калгари Флэймз» Глен Галуцен уволен из команды, информирует SportsCentre. Также команду покинули ассистенты тренера — Дэйв Камерон и Пол Жирар. Тренер возглавил команду летом 2016 года. В первом сезоне ему удалось вывести «огоньков» в плей-офф, регулярный чемпионат-2017/18 «Калгари» завершил на 11-й строчке Западной конференции, не сумев побороться за Кубок Стэнли.
До «Калгари» последним местом работы специалиста был «Ванкувер», где в течение трех лет он был ассистентом главного тренера.
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