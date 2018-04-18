Главный тренер «Калгари» отправлен в отставку 

Главный тренер «Калгари Флэймз» Глен Галуцан отправлен в отставку со своего поста, сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Как сообщается, увольнение тренера произошло по причине неудовлетворительных результатов команды. «Калгари» не смог пробиться в плей-офф НХЛ в нынешнем сезоне, заняв 11-е место в таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.
Вместе с Галуцаном канадскую команду покинули его ассистенты Дэйв Кэмерон и Пол Джеррард.
Галуцан возглавил «Калгари» в июне 2016 года, сменив на посту главного тренера Боба Хартли. В своем первом сезоне 46-летний специалист сумел вывести «Флэймз» в плей-офф, где «пламенные» в 1/8 финала уступили «Анахайм Дакс».