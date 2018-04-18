Андрей Василевский номинирован на приз лучшему вратарю НХЛ

ТАСС , 18 апреля. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский вошел в тройку претендентов на «Везина Трофи», приз, который вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

По итогам завершившегося регулярного чемпионата 23-летний Василевский одержал с клубом 44 победы (клубный рекорд) при 65 сыгранных матчах и поделил первое место по числу матчей на ноль с Ринне (по 8), а также стал седьмым по среднему количеству пропущенных за матч шайб (2,62) среди вратарей, проведших за сезон 60 и более встреч. Кроме того, Василевский стал вторым в лиге по числу отраженных бросков (1908).

Хеллебайк среди сыгравших 60 и более матчей стал лучшим по среднему количеству пропущенных шайб (2,36), Ринне провел в регулярном чемпионате 59 матчей, пропуская в среднем 2,31 шайбы. Ни один из претендентов ранее не становился лауреатом «Везины».

Василевский является воспитанником уфимского «Салавата Юлаева», выступал за клуб до окончания сезона-2013/14, после чего подписал контракт с «Тампой». В составе сборной России голкипер становился чемпионом мира 2014 года и обладателем бронзы мирового первенства — 2017. Василевский не принимал участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане по решению НХЛ, которая запретила игрокам лиги участвовать в олимпийском хоккейном турнире из-за разногласий с Международным олимпийским комитетом (МОК). Во второй раз кряду российский голкипер попал в число претендентов на приз лучшему вратарю сезона по итогам регулярного чемпионата, в прошлом сезоне в финальную тройку претендентов вошел вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский , который в итоге во второй раз в карьере получил трофей.

На «Везина Трофи» может претендовать вратарь, сыгравший не менее 25 матчей в регулярном чемпионате, лауреат определяется голосованием генеральных менеджеров клубов лиги. Обладатель приза станет известен в ночь на 21 июня на торжественной церемонии закрытия сезона в Лас-Вегасе.