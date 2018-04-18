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Главный арбитр КХЛ оценил судейство в финальной серии плей-офф
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Главный арбитр КХЛ оценил судейство в финальной серии плей-офф 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: Газета.Ru
Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов оценил работу судей в первых двух матчах финальной серии плей-офф Кубка Гагарина между казанским «Ак Барсом» и московским ЦСКА.
"Это были разные игры по накалу, борьбе, количеству силовых приемов, тактическим компонентам и действиям хоккеистов. В результате судьи сталкивались с разными тонкостями и нюансами при ведении этих матчей.
Разный уровень борьбы, разная чистота действий хоккеистов с точки зрения правил. Если люди играют чисто, у них мало удалений. Если грязно — много. Это аксиома. Отсюда такое количество штрафов в первой и второй встречах", — цитирует Анисимова газета «Известия».
Третий матч между ЦСКА и «Ак Барсом» состоится в Москве 18 апреля.
Ранее сообщалось, что казанский клуб удвоил свое преимущество в финальной серии Кубка Гагарина.
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