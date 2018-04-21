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СМИ: главный тренер СКА Знарок возглавит ЦСКА
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СМИ: главный тренер СКА Знарок возглавит ЦСКА 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер петербургского СКА Олег Знарок может возглавить московский ЦСКА со следующего сезона, сообщает "Советский спорт".
По информации источника, столичные армейцы уже предложили Знарку контракт.
Также отмечается, что помощниками 55-летнего специалиста в ЦСКА могут стать его ассистент Харийс Витолиньш и нынешний наставник московских армейцев Игорь Никитин.
Ранее сообщалось, что Знарок, чей контракт со СКА рассчитан до 30 апреля 2018 года, покинет петербургскую команду. Его сменщиком на посту главного тренера красно-синих станет Илья Воробьев.
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