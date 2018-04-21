СМИ: главный тренер СКА Знарок возглавит ЦСКА 

Главный тренер петербургского СКА Олег Знарок может возглавить московский ЦСКА со следующего сезона, сообщает "Советский спорт".
По информации источника, столичные армейцы уже предложили Знарку контракт.
Также отмечается, что помощниками 55-летнего специалиста в ЦСКА могут стать его ассистент Харийс Витолиньш и нынешний наставник московских армейцев Игорь Никитин.
Ранее сообщалось, что Знарок, чей контракт со СКА рассчитан до 30 апреля 2018 года, покинет петербургскую команду. Его сменщиком на посту главного тренера красно-синих станет Илья Воробьев.