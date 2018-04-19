Знарок рассказал о своей должности в сборной России 

Бывший главный тренер сборно России по хоккею Олег Знарок будет консультировать национальную команду до конца срока контракта.
Федерация хоккея России приняла решение назначить нового главного тренера сборной и сделать меня консультантом до конца срока моего контракта — 31 мая 2018 года. В это время буду обдумывать планы на будущее. Буду на связи со штабом сборной", — цитирует Знарка ТАСС.
12 апреля стало известно, что Знарок не будет главным тренером сборной России по хоккею на чемпионате мира, который пройдет в мае в Дании, а исполняющим обязанности наставника национальной команды назначен Илья Воробьев.
Ранее сообщалось, что форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Александр Радулов вызвал на сбор национальной команды России перед чемпионатом мира — 2018.