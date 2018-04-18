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Форвард «Вашингтона» Овечкин повторил клубный рекорд в Кубке Стэнли
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Форвард «Вашингтона» Овечкин повторил клубный рекорд в Кубке Стэнли 

Газета.Ru 26 минут назад
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил клубный рекорд по количеству матчей, проведенных в плей-офф Национальной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт".
Третья встреча 1/4 финала Восточной конференции против «Коламбус Блю Джекетс» (3:2 ОТ) стала для россиянина 100-й в карьере в Кубке Стэнли. Форвард отметился двумя результативными передачами.
Ранее по 100 игр в плей-офф НХЛ провели Келли Миллер и Дэйл Хантер. Форвард Никлас Бекстрем принял участие в 99 встречах за «Вашингтон».
В серии до четырех побед «Вашингтон» уступает «Коламбусу» со счетом 1-2. Четвертый матч пройдет 20 апреля в Коламбусе.
Ранее шайба Овечкина была признана лучшей в розыгрыше регулярного чемпионата.
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