Форвард «Вашингтона» Овечкин повторил клубный рекорд в Кубке Стэнли

Третья встреча 1/4 финала Восточной конференции против «Коламбус Блю Джекетс» (3:2 ОТ) стала для россиянина 100-й в карьере в Кубке Стэнли. Форвард отметился двумя результативными передачами.

Ранее по 100 игр в плей-офф НХЛ провели Келли Миллер и Дэйл Хантер. Форвард Никлас Бекстрем принял участие в 99 встречах за «Вашингтон».

В серии до четырех побед «Вашингтон» уступает «Коламбусу» со счетом 1-2. Четвертый матч пройдет 20 апреля в Коламбусе.

Ранее шайба Овечкина была признана лучшей в розыгрыше регулярного чемпионата.