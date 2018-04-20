Ещё
Овечкин установил рекорд «Вашингтона» по матчам в Кубке Стэнли
Далее:
Читайте также:
Ещё

Овечкин установил рекорд «Вашингтона» по матчам в Кубке Стэнли 

Газета.Ru 6 минут назад
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил рекорд клуба по количеству матчей, проведенных в розыгрыше Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
Четвертая встреча первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги против «Коламбус Блю Джекетс» стала для россиянина 101-й в карьере, в которых он забросил 48 шайб и отдал 46 результативных передач.
Сотый матч за столичный клуб проводит Никлас Бекстрем.
Ранее по 100 игр в плей-офф НХЛ провели хоккеисты «Вашингтона» Келли Миллер и Дэйл Хантер.
В серии до четырех побед «Вашингтон» уступает «Коламбусу» со счетом 1-2.
Ранее сообщалось, что капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби установил рекорд клуба по количеству очков, набранных в плей-офф НХЛ.
Газета.Ru: последние новости
Россияне забросили семь шайб в ворота Франции в матче юниорского чемпионата мира Форвард Дацюк не сыграет за сборную России в матчах чешского этапа Евротура Форвард "Тампы" Кучеров избежит дисквалификации
 Ещё 41 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз127
Сборная России проиграла Швеции17
Россияне уничтожили французов на ЧМ22
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним122
Канадке присудили золото Олимпиады-2012
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение