Овечкин установил рекорд «Вашингтона» по матчам в Кубке Стэнли 

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил рекорд клуба по количеству матчей, проведенных в розыгрыше Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
Четвертая встреча первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги против «Коламбус Блю Джекетс» стала для россиянина 101-й в карьере, в которых он забросил 48 шайб и отдал 46 результативных передач.
Сотый матч за столичный клуб проводит Никлас Бекстрем.
Ранее по 100 игр в плей-офф НХЛ провели хоккеисты «Вашингтона» Келли Миллер и Дэйл Хантер.
В серии до четырех побед «Вашингтон» уступает «Коламбусу» со счетом 1-2.
Ранее сообщалось, что капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби установил рекорд клуба по количеству очков, набранных в плей-офф НХЛ.