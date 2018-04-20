Овечкин установил рекорд «Вашингтона» по матчам в Кубке Стэнли

Четвертая встреча первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги против «Коламбус Блю Джекетс» стала для россиянина 101-й в карьере, в которых он забросил 48 шайб и отдал 46 результативных передач.

Сотый матч за столичный клуб проводит Никлас Бекстрем.

Ранее по 100 игр в плей-офф НХЛ провели хоккеисты «Вашингтона» Келли Миллер и Дэйл Хантер.

В серии до четырех побед «Вашингтон» уступает «Коламбусу» со счетом 1-2.

Ранее сообщалось, что капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби установил рекорд клуба по количеству очков, набранных в плей-офф НХЛ.