Овечкин забросил третью шайбу в плей-офф НХЛ 

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил третью шайбу в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
Россиянин отличился в четвертой встрече первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги против «Коламбус Блю Джекетс». В качестве ассистентов выступили Евгений Кузнецов и Том Уилсон.
Всего на счету Овечкина в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли шесть (3+3) очков в четырех играх.
В серии до четырех побед «Вашингтон» уступает «Коламбусу» со счетом 1-2.
Ранее сообщалось, что российский нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй» Никита Кучеров возглавил список бомбардиров Кубка Стэнли.