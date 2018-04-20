Овечкин забросил третью шайбу в плей-офф НХЛ

Том Уилсон. Россиянин отличился в четвертой встрече первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги против «Коламбус Блю Джекетс». В качестве ассистентов выступили Евгений Кузнецов

Всего на счету Овечкина в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли шесть (3+3) очков в четырех играх.

В серии до четырех побед «Вашингтон» уступает «Коламбусу» со счетом 1-2.