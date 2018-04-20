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Овечкин забросил третью шайбу в плей-офф НХЛ
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Овечкин забросил третью шайбу в плей-офф НХЛ 

Газета.Ru 30 минут назад
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил третью шайбу в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
Россиянин отличился в четвертой встрече первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги против «Коламбус Блю Джекетс». В качестве ассистентов выступили Евгений Кузнецов и Том Уилсон.
Всего на счету Овечкина в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли шесть (3+3) очков в четырех играх.
В серии до четырех побед «Вашингтон» уступает «Коламбусу» со счетом 1-2.
Ранее сообщалось, что российский нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй» Никита Кучеров возглавил список бомбардиров Кубка Стэнли.
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