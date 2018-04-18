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Панарин стал вторым в списке бомбардиров плей-офф
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Панарин стал вторым в списке бомбардиров плей-офф 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий «Коламбус Блю Джекетс», россиянин Артемий Панарин занял второе место в списке бомбардиров плей-офф Кубка Стэнли. Об этом сообщает «Чемпионат».
Россиянин заработал семь (2+5) очков в трёх играх. Первое место он уступил чешскому игроку «Бостон Брюинз» Давиду Пастрняку, в активе которого девять (4+5) очков в трех играх.
Второе место Панарин делит с нападающим «Питтсбурга» Сидни Кросби, который также набрал семь (4+3) очков.
Панарин в третьем матче серии с «Вашингтон Кэпиталз» сравнял счет до 2:2. Однако в итоге «Коламбус» уступил «Вашингтону» со счетом 2:3. В ходе игры отличился еще один россиянин, голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, отразивший 42 броска.
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