Панарин стал вторым в списке бомбардиров плей-офф

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс», россиянин Артемий Панарин занял второе место в списке бомбардиров плей-офф Кубка Стэнли. Об этом сообщает «Чемпионат».

Россиянин заработал семь (2+5) очков в трёх играх. Первое место он уступил чешскому игроку «Бостон Брюинз» Давиду Пастрняку, в активе которого девять (4+5) очков в трех играх.

Второе место Панарин делит с нападающим «Питтсбурга» Сидни Кросби, который также набрал семь (4+3) очков.