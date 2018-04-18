«Вашингтон» обыграл «Коламбус» во втором овертайме, Овечкин и Панарин набрали по два очка

ТАСС , 18 апреля. «Коламбус» дома уступил «Вашингтону» со счетом 2:3 во втором овертайме третьего матча серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Второй звездой матча был назван российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский , отразивший 42 броска, первой стал его визави Брэйден Холтби (33 броска). Третьей назвали автора победной шайбы Эллера.

Панарин, помимо гола, сделал голевую передачу, на его счету уже 7 (2 гола + 5 передач) очков в текущем плей-офф. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сделал две результативные передачи, для него эта игра стала 25-й в плей-офф, когда он сумел набрать больше одного очка. Кроме того, он вышел на третье место в истории «Кэпиталз» по числу голевых передач в плей-офф (45).

Карлсон забросил 14-ю шайбу в плей-офф в карьере и обошел Сергея Гончара в списке самых результативных защитников «Вашингтона» в Кубке Стэнли, больше лишь у Кевина Хэтчера (16). 19-летний Дюбуа забросил первую шайбу в плей-офф в карьере.

"Вашингтон" — «Коламбус» — седьмая серия плей-офф в истории, когда первые три матча перешли в овертайм. При этом ни разу не случалось, чтобы трижды выиграла одна и та же команда. Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Коламбуса». Следующий матч пройдет в ночь на 20 апреля на арене «Блю Джекетс».