«Вашингтон» обыграл «Коламбус» во втором овертайме, Овечкин и Панарин набрали по два очка 

ТАСС, 18 апреля. «Коламбус» дома уступил «Вашингтону» со счетом 2:3 во втором овертайме третьего матча серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе хозяев шайбы забросили Пьер-Люк Дюбуа (32-я минута) и Артемий Панарин (45). У гостей отличились Том Уилсон (26), Джон Карлсон (35) и Ларс Эллер (90).
Второй звездой матча был назван российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, отразивший 42 броска, первой стал его визави Брэйден Холтби (33 броска). Третьей назвали автора победной шайбы Эллера.
Панарин, помимо гола, сделал голевую передачу, на его счету уже 7 (2 гола + 5 передач) очков в текущем плей-офф. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сделал две результативные передачи, для него эта игра стала 25-й в плей-офф, когда он сумел набрать больше одного очка. Кроме того, он вышел на третье место в истории «Кэпиталз» по числу голевых передач в плей-офф (45).
Карлсон забросил 14-ю шайбу в плей-офф в карьере и обошел Сергея Гончара в списке самых результативных защитников «Вашингтона» в Кубке Стэнли, больше лишь у Кевина Хэтчера (16). 19-летний Дюбуа забросил первую шайбу в плей-офф в карьере.
"Вашингтон" — «Коламбус» — седьмая серия плей-офф в истории, когда первые три матча перешли в овертайм. При этом ни разу не случалось, чтобы трижды выиграла одна и та же команда. Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Коламбуса». Следующий матч пройдет в ночь на 20 апреля на арене «Блю Джекетс».