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Ларс Эллер: У меня было чувство, что решающий гол должен быть уродливым
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Ларс Эллер: У меня было чувство, что решающий гол должен быть уродливым 

Советский спорт 50 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Форвард «Вашингтона» Ларс Эллер подвел итоги третьего матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Коламбусом» (3:2 2OT).
«Вашингтон» в овертайме обыграл «Коламбус», у Овечкина и Панарина по 2 очка
«Важнейшая победа, — приводит слова Эллера официальный сайт НХЛ. — Победить после такого длинного матча? Уверен, что их раздевалка сейчас чувствует себя намного более уставшей. Успех придаст нам много энергии, однако в матче №4 снова будет битва. Тем не менее, я считаю справедливым, что из трех матчей мы выиграли хотя бы один.
Это был настоящий, уродливый гол в овертайме. У меня было чувство, что решающий гол должен быть именно таким. И чувство от этого не становится менее приятным».
Напомним, Эллер забил победный гол на 89-й минуте матча. Шайба попала в ворота «Коламбуса» после двух рикошетов — от защитника «голубых жакетов» Сета Джонса и самого Эллера.
Счет в серии стал 2-1 в пользу «Коламбуса». Четвертый матч серии пройдет ночь с четверга на пятницу также на льду «голубых жакетов».
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