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Джон Торторелла: Хоккей плей-офф — это странное животное
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Джон Торторелла: Хоккей плей-офф — это странное животное 

Советский спорт 2 часа назад
Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла подвел итоги третьего матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» (2:3 2OT).
«Вашингтон» в овертайме обыграл «Коламбус», у Овечкина и Панарина по 2 очка
«Я не буду критиковать команду, — приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ. — Думаю, мы играли лучше, чем в предыдущем матче. В той игре мы победили. Это НХЛ. Это хоккей плей-офф. И это странное животное».
Напомним, «Коламбус» победил в овертайме в двух гостевых матчах и потерпел поражение в первой домашней игре. Голы у хозяев забили Пьер-Люк Дюбуа и Артемий Панарин.
Теперь счет в серии стал 2-1 в пользу «Коламбуса». Четвертый матч пройдет в ночь с четверга на пятницу также на льду «голубых жакетов».
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