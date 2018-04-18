Джон Торторелла: Хоккей плей-офф — это странное животное

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла подвел итоги третьего матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» (2:3 2OT).

«Вашингтон» в овертайме обыграл «Коламбус», у Овечкина и Панарина по 2 очка

«Я не буду критиковать команду, — приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ. — Думаю, мы играли лучше, чем в предыдущем матче. В той игре мы победили. Это НХЛ. Это хоккей плей-офф. И это странное животное».

Напомним, «Коламбус» победил в овертайме в двух гостевых матчах и потерпел поражение в первой домашней игре. Голы у хозяев забили Пьер-Люк Дюбуа и Артемий Панарин.

Теперь счет в серии стал 2-1 в пользу «Коламбуса». Четвертый матч пройдет в ночь с четверга на пятницу также на льду «голубых жакетов».