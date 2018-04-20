Джон Торторелла: Игроки «Коламбуса» были как роботы

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла подвел итоги четвертого матча серии первого раунда плей-офф с «Вашингтоном» (1:4).

Пять очков Овечкина и Кузнецова принесли «Вашингтону» победу в Коламбусе

«Мы с самого начала почему-то нервничали, — приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ. — Не могу это объяснить. Нам все давалось с трудом. Мы все просто провалились. Это было неожиданно, но это случилось.

Сегодня мы были как роботы. Это совсем на нас не похоже. Мы исправимся».

Напомним, после двух побед в гостях «Коламбус» проиграл оба домашних матча, после чего счет в серии стал 2-2. Единственный гол «голубых жакетов» на счету Буна Дженнера.

Пятый матч в серии пройдет в субботу в Вашингтоне.