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Джон Торторелла: Игроки «Коламбуса» были как роботы
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Джон Торторелла: Игроки «Коламбуса» были как роботы 

Советский спорт 26 минут назад
Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла подвел итоги четвертого матча серии первого раунда плей-офф с «Вашингтоном» (1:4).
Пять очков Овечкина и Кузнецова принесли «Вашингтону» победу в Коламбусе
«Мы с самого начала почему-то нервничали, — приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ. — Не могу это объяснить. Нам все давалось с трудом. Мы все просто провалились. Это было неожиданно, но это случилось.
Сегодня мы были как роботы. Это совсем на нас не похоже. Мы исправимся».
Напомним, после двух побед в гостях «Коламбус» проиграл оба домашних матча, после чего счет в серии стал 2-2. Единственный гол «голубых жакетов» на счету Буна Дженнера.
Пятый матч в серии пройдет в субботу в Вашингтоне.
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