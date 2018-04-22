Ещё
Главный тренер «Коламбуса» Торторелла: мы вернемся в Вашингтон на седьмой матч
Далее:
Читайте также:
Ещё

Главный тренер «Коламбуса» Торторелла: мы вернемся в Вашингтон на седьмой матч 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: NHL
Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла подвел итоги пятой встречи первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз». Слова специалиста приводит официальный сайт лиги.
"Что я скажу команде? Я ни слова плохого не скажу парням. Мы вернемся сюда на седьмой матч", — отметил Торторелла.
Пятая игра проходила в Вашингтоне и завершилась победой «Кэпиталз» в овертайме (4:3, ОТ). Столичный клуб впервые вышел вперед в серии до четырех побед.
Шестой матч противостояния состоится в Коламбусе в ночь на 24 апреля. Начало матча — в 02:30 мск.
Газета.Ru: последние новости
День в истории. Кака исполнилось 36 лет! Федор Канараейкин: Я бы повременил с выводами относительно работы Воробьева в сборной "Спартак" обновил одну из трибун на своем стадионе в честь 96-летия клуба
 Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты понесли серьезное поражение99
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Дзюба заплатил за игру с «Зенитом»3
Российская велогонщица погибла в страшном ДТП225
Дзюба добился права сыграть с «Зенитом»5
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение