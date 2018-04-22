Главный тренер «Коламбуса» Торторелла: мы вернемся в Вашингтон на седьмой матч

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла подвел итоги пятой встречи первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз». Слова специалиста приводит официальный сайт лиги.

"Что я скажу команде? Я ни слова плохого не скажу парням. Мы вернемся сюда на седьмой матч", — отметил Торторелла.

Пятая игра проходила в Вашингтоне и завершилась победой «Кэпиталз» в овертайме (4:3, ОТ). Столичный клуб впервые вышел вперед в серии до четырех побед.

Шестой матч противостояния состоится в Коламбусе в ночь на 24 апреля. Начало матча — в 02:30 мск.